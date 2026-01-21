Альцгеймер касаллигини эндиликда осон аниқлаш мумкин
ASTANА. Kazinform — Экспертлар Альцгеймер касаллигига ташхис қўйиш усулларини тубдан ўзгартириши мумкин бўлган янги клиник тадқиқот бошланганини маълум қилди, деб хабар беради Sky News.
Олимларнинг фикрича, бармоқдан олинадиган қон таҳлили ҳақиқий ютуқ бўлиб, мураккаб ва қиммат процедураларни алмаштириши мумкин. Ҳозирги вақтда Альцгеймер ташхисини тасдиқлаш учун махсус мия сканерлови ёки орқа мия суюқлигининг инвазив таҳлили талаб қилинади. Муваффақиятли синов ҳолатида янги усул ташхисни осон, тезкор ва беморларни жароҳатламайдиган қилиши мумкин.
Бу синовни тўғридан-тўғри умумий амалиёт шифокори кабинетида ўтказиш режалаштирилган. Процедура қиммат эмас ва кам вақт талаб қилади, бу касалликни эрта аниқлашни сезиларли даражада енгиллаштиради.
Экспертлар тадқиқотнинг муваффақияти Альцгеймер касаллигига ташхис қўйишни яхшилаш билан бирга, бошқа нейродегенератив касалликларни аниқлаш учун янги имкониятлар очишини, шунингдек, эрта аниқлаш орқали касалликнинг ривожланишини секинлаштиришини таъкидлади.
Янги синов Альцгеймер касаллиги ривожланишига бевосита боғлиқ учта асосий оқсилни аниқлашга қаратилган. Bio-Hermes-002 клиник синови Буюк Британия, АҚШ ва Канадани ўз ичига олган дунёнинг турли бурчакларидан 883 кишини рўйхатга олишни режалаштирмоқда. Ҳозирнинг ўзида 360 дан ортиқ иштирокчи синовдан ўтди.
Тадқиқотда когнитив бузилишлари йўқ инсонлар ҳам, енгил когнитив бузилишлари бор ва Альцгеймер касаллиги енгил ва ўрта даражадаги беморлар ҳам иштирок этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, олимлар жисмоний фаоллик ва деменция ўртасидаги боғлиқликни аниқладилар.