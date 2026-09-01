Алматида янги ўқув йилида 11 000 ўқувчига мўлжалланган 8 та янги мактаб очилди
ALMATY. Kazinform — Билимлар кунида Алмати ҳокими Дархан Сатибалди Алатау туманидаги 2000 ўқувчига мўлжалланган ва "Келажак мактаблари" миллий лойиҳаси доирасида қурилган 230-мактабнинг тантанали очилиш маросимида иштирок этди. Алмати ҳокими ўқитувчилар, ўқувчилар ва ота-оналарни янги ўқув йилининг бошланиши билан табриклади, деб хабар беради Кazinform.
Ҳоким ўз нутқида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев яқинда бўлиб ўтган ўқитувчиларнинг август конференциясида Адолатли, Кучли, Хавфсиз ва Тоза Қозоғистоннинг пойдеворига айланадиган ҳалол ва масъулиятли фуқароларни тарбиялаш учун умумий масъулиятни таъкидлаганини таъкидлади.
— Давлат раҳбарининг топшириғига биноан, "Келажак мактаблари" миллий лойиҳаси доирасида бутун мамлакат бўйлаб 460 000 ўқувчи ўрнига эга 217 та замонавий мактаб қурилди. Алмати ушбу кенг кўламли лойиҳани амалга оширишда етакчи ўринни эгаллайди, — деб таъкидлади Дархан Сатибалди.
Таъкидлаш жоизки, "Келажак мактаблари" лойиҳаси доирасида Алматида умумий сиғими 24 300 ўқувчига мўлжалланган 14 та мактаб фойдаланишга топширилган эди. Бугун яна 10 500 ўқувчига мўлжалланган 7 та янги мактаб, шунингдек, “Зердели” микрорайонида 550 ўқувчига мўлжалланган умумтаълим мактаби ўз эшикларини очди.
Бундан ташқари, 160-мактаб реконструкциядан сўнг қайта очилди, мавжуд бино ўрнига 340 ўқувчига мўлжалланган янги 15-мактаб-интернат қурилиши якунланди ва 112 ва 174-мактаблар учун қўшимча бинолар очилди. Ушбу лойиҳаларнинг амалга оширилиши туфайли шаҳарда қўшимча 1015 ўқувчи ўрни яратилди. Шундай қилиб, янги ўқув йили бошидан бери Алматининг таълим инфратузилмаси жами 12 065 та янги ўринга кенгайтирилди.
Бугун Алатау туманида учта янги таълим муассасаси очилди. Улардан бири 2000 ўқувчига мўлжалланган ва "Келажак мактаблари" лойиҳаси доирасида қурилган 230-мактаб эди.
Янги ўқув йилида 11 496 бола мактаб автобуслари билан таъминланади. Ҳозирда шаҳар таълим тизимида 42 000 дан ортиқ ўқитувчи ишлайди ва 32 000 дан ортиқ биринчи синф ўқувчилари биринчи марта мактабга қадам қўйишди.
Дархан Сатибалди ўқитувчиларнинг ёш авлодни тарбиялашдаги алоҳида ролини таъкидлаб, уларга ўз касбига ва кундалик ишларига содиқлиги учун миннатдорчилик билдирди. У ўқувчиларга ўрганиш, доимий ривожланиш ва янги ғояларни жасорат билан амалга ошириш истагини тилади. Шаҳар ҳокими алоҳида таъкидладики, ўзаро ишонч ва мактаб ҳамда оила ўртасидаги бирлик бола тарбиясида муҳим аҳамиятга эга.