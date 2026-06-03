Алматида ноёб "парик дарахти" гуллади
ALMATY. Kazinform — Алматининг ботаника боғида чарм баргли скумпия гулламоқда.
Ботаника боғи мутахассислари хабарига кўра, , скумпия "парик дарахти" номи билан ҳам танилган. Бу Anacardiaceae оиласига мансуб бута. Табиий ҳолатида у Ғарбий Европа, Болқон ярим ороли, Туркия, Кавказ, Хитой ва Ҳиндистонда учрайди.
«Скумпиянинг асосий хусусияти - унинг супурги шаклидаги гултожларидир. Дарахт гуллагандан сўнг, улар енгил ва майин бўлиб, парикка ўхшайди. Ёзда ўсимлик туманга ўхшаш эффект яратади, кузда эса барглари сариқдан тўқ қизил рангга ўзгаради ва илиқ тусларга бўялади», — деб ёзди боғ матбуот хизмати.
Скумпиянинг яна бир ўзига хос хусусияти шундаки, унинг баргларида фисетин мавжуд бўлиб, у матоларни сариқ ва тўқ сариқ рангга бўяш учун ишлатиладиган табиий бўёқдир. Бу ўсимликнинг турли қисмлари анъанавий тиббиётда ҳам қўлланилади.