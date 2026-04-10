Алматида магнолия дарахтларининг гуллаш мавсуми бошланди
ALMATY. Kazinform — Алматининг Бош ботаника боғида магнолияларининг гуллаш мавсуми бошланди.
Махсус кадрлар билан мегаполиснинг ботаника боғи ижтимоий тармоқда бўлишди. У ерда дарахт ва буталар бинафша ёки оқ рангда гуллаб, атрофга гўзаллик бергани кўриниши мумкин.
“Уларнинг катта ва нозик гуллари баҳорги янги кўкатлар фонида айниқса гўзал кўринади ва ҳақиқий баҳор эртаги муҳитини яратади. Бу давр узоқ давом этмайди. Шунинг учун, ҳозир магнолияларнинг гўзаллигидан баҳраманд бўлиш учун ажойиб имконият”, — деб ёзди боғ матбуот хизмати.