Алматида чиқиндилар энди GPS орқали кузатилади
ALMATY. Кazinform — Алматида чиқиндиларни бошқариш секторини тўлиқ рақамлаштириш бошланди. Шаҳар ҳокимлиги махсус ускуналарни GPS орқали кузатиб боради ва чиқиндиларни ташишни ягона тизимга ўтказади.
Eco Almaty мутахассисларининг маълумотларига кўра, ҳозирда чиқиндиларни бошқариш ташкилотлари томонидан хизмат кўрсатиладиган 100 мингдан ортиқ объектлар тўлиқ рақамли назоратсиз ишлайди. Бундан ташқари, тарифда чиқиндиларни саралаш учун ажратилган маблағлар ҳар доим ҳам қайта ишлаш тизимига тўлиқ етиб бормайди. Рухсатсиз чиқиндилар ташланадиган жойлар ва махсус ускуналарнинг эскириши ҳам долзарб муаммолардан биридир.
Тизимни соддалаштириш мақсадида "Битта ҳудуд - битта чиқиндиларни бошқариш ташкилоти" тамойилини жорий этиш таклиф қилинмоқда. Бу талаблар аҳоли, турар жой мажмуалари, юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларга тенг даражада қўлланилади.
Бундан ташқари, шаҳарда чиқиндиларни ташишни бошқаришнинг ягона тизими жорий этилмоқда. Ҳозирда расмий чиқиндиларни бошқариш ташкилотларининг махсус ускуналарининг 94 фоизи GPS платформасига уланган. Тизим 20 июнга қадар тўлиқ ишга туширилиши режалаштирилган.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, бу махсус техника ҳаракатини онлайн кузатиш, чиқиндиларни олиб ташлаш жараёнини кузатиш ва экологик талабларнинг бузилишини аниқлаш имконини беради.
— Шунингдек, полигонлар фаолиятининг шаффофлигига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шаҳар чиқиндиларни тонналарда ҳисобга олиш тизимига тўлиқ ўтишни, полигонларни Ягона мониторинг платформасига улашни ва тўлиқ саралаш тармоқларини яратишни режалаштирмоқда, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, қурилиш чиқиндиларини тартибга солиш бўйича ишлар давом этмоқда, уларнинг ҳажми ўтган йили 500 минг тоннадан ошди. Шу муносабат билан пудратчилар ва қурилиш ташкилотларининг махсус ускуналарига мажбурий GPS трекерларини ўрнатиш, шунингдек, қурилиш чиқиндиларини жойлаштириш ва қайта ишлаш учун махсус полигон яратиш таклиф қилинмоқда.
Йил охирига қадар Алматида ободонлаштириш қоидалари ва Чиқиндиларни бошқариш қоидаларини янгилаш, шунингдек, Ягона чиқиндиларни бошқариш диспетчерлик марказини яратиш режалаштирилган.
