Алматида бўлиб ўтган «ХХ26» фестивали томошабинларни жаҳон премьераси билан хурсанд қилди
ASTANА. Кazinform — Алмати шаҳрида ХХ аср мусиқаси ва замонавий бастакорлар ижодига бағишланган «ХХ26» фестивали ташкил этилди, деб хабар беради ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги матбуот хизмати.
Анъанавий равишда ўтказиб келинаётган фестиваль дастурига жаҳон мусиқаси дурдоналари ва замонавий бастакорларнинг асарлари киритилган.
Кеча Қозоғистон Республикаси Т. Абдирашев номидаги Давлат академик симфоник оркестри ижросидаги Густав Малернинг 6-сонли симфонияси билан очилди.
Фестивалнинг иккинчи кунида Клод Дебюсси ва Бела Бартокнинг асарлари ижро этилди. Мусиқий кеча давомида томошабинлар «TAU» композициясининг (II, III қисмлар) жаҳон премmерасига гувоҳ бўлишди. Ушбу тадбир қозоқ мусиқасидаги энг ёрқин лаҳзалардан бирига айланди.
«ХХ26» — фестивали ўтган асрнинг мусиқий мероси ва бугунги куннинг инновацион овозини бирлаштирган ноёб лойиҳа. Сўнгги уч йил ичида фестиваль мамлакатда академик мусиқа ривожига янги туртки берган маданий платформа сифатида пайдо бўлди.