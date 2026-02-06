Алматида бу йил дам олиш кунларида ўтказиладиган ярмаркалар сони 2,5 бараварга ошади
ALMATY. Kazinform — Алмати шаҳар ҳокимияти дам олиш кунларида ўтказиладиган ярмаркалар тармоғини кенгайтиришни режалаштираётганини маълум қилди.
Шаҳар маъмуриятининг маълумотларига кўра, ярмаркалар "Алмати” ижтимоий ва тадбиркорлик корпорацияси" АЖ томонидан ташкил этилган. 2025 йилда шаҳарнинг Алмали, Ауезов, Бостандиқ, Жетису ва Медеу туманларида 430 та ярмарка ўтказилган.
«Бу йил ярмаркалар сонини 2,5 бараварга ошириш режалаштирилган. Шу муносабат билан, 2026 йил охирига қадар 1000 дан ортиқ ярмарка ўтказиш режалаштирилган», — деб хабар берди ҳокимият.
Бундан ташқари, 2026 йилда Туркистон, Жетису, Алмати, Жамбил, Қарағанди, Шарқий Қозоғистон, Абай вилоятлари, шунингдек, Ўзбекистон ва Тожикистон фермерлари иштирокида кенгайтирилган қишлоқ хўжалиги ярмаркаларини ташкил этиш режалаштирилган. Алмати шаҳар ҳокимияти янги сабзавотларни етказиб беришга устувор аҳамият берилишини таъкидлади.