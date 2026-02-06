OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:12, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Алматида бу йил дам олиш кунларида ўтказиладиган ярмаркалар сони 2,5 бараварга ошади

    ALMATY. Kazinform — Алмати шаҳар ҳокимияти дам олиш кунларида ўтказиладиган ярмаркалар тармоғини кенгайтиришни режалаштираётганини маълум қилди.

    Алматыда биыл демалыс күндері өтетін жәрмеңкелер саны 2,5 есе артады
    Фото: Алматы әкімдігі

    Шаҳар маъмуриятининг маълумотларига кўра, ярмаркалар "Алмати” ижтимоий ва тадбиркорлик корпорацияси" АЖ томонидан ташкил этилган. 2025 йилда шаҳарнинг Алмали, Ауезов, Бостандиқ, Жетису ва Медеу туманларида 430 та ярмарка ўтказилган.

    Алматыда биыл демалыс күндері өтетін жәрмеңкелер саны 2,5 есе артады
    Фото: Алматы әкімдігі

    «Бу йил ярмаркалар сонини 2,5 бараварга ошириш режалаштирилган. Шу муносабат билан, 2026 йил охирига қадар 1000 дан ортиқ ярмарка ўтказиш режалаштирилган», — деб хабар берди ҳокимият.

    Алматыда биыл демалыс күндері өтетін жәрмеңкелер саны 2,5 есе артады
    Фото: Алматы әкімдігі

    Бундан ташқари, 2026 йилда Туркистон, Жетису, Алмати, Жамбил, Қарағанди, Шарқий Қозоғистон, Абай вилоятлари, шунингдек, Ўзбекистон ва Тожикистон фермерлари иштирокида кенгайтирилган қишлоқ хўжалиги ярмаркаларини ташкил этиш режалаштирилган. Алмати шаҳар ҳокимияти янги сабзавотларни етказиб беришга устувор аҳамият берилишини таъкидлади.

