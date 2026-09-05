Алматида бир ой ичида иккита уч эгизак туғилди
ALMATY. Кazinform — Алмати перинатал марказида бир ой ичида иккита уч эгизак туғилди.
Жамоат саломатлигини сақлаш бошқармаси маълумотларига кўра, 14 август куни 27 ёшли Мўлдир Советханова уч эгизакнинг онаси бўлди. Чақалоқлардан иккитаси ўғил, биттаси қиз. Бу алматилик аёл учун иккинчи ҳомиладорлик эди. Чақалоқларга Айхан, Айбин ва Айза исмлари қўйилди. Уларнинг туғилиш вазни 1800, 1480 ва 1400 граммни ташкил этди.
— Ўз вақтида ва малакали тиббий ёрдам туфайли чақалоқларнинг аҳволи барқарорлашди. Янги туғилган чақалоқлар реанимация ва интенсив терапия бўлимида даволангандан сўнг, чақалоқлар кузатувга қарам чақалоқлар бўлимига ўтказилди. Ҳозирда бу ерда уларни кейинги кузатув ва парвариш қилиш давом этмоқда, — дейилади бошқарма хабарида.
Иккинчи уч эгизак 31ь август куни Рахат Бигелдиева оиласида туғилди. Чақалоқлар ҳомиладорликнинг 32-ҳафтасида Кесарча кесиш орқали муддатидан олдин туғилган. Оилада иккита қиз ва бир ўғил бола пайдо бўлди. Ота-оналар чақалоқларга Ахмет, Ҳалима ва Амина исмларини қўйишди. Ўғил туғилганида 1998 грамм, қизларнинг вазни эса 1412 ва 1347 грамм эди.
— Ҳозирда учта чақалоқ реанимация бўлими шифокорлари назорати остида. Улар зарур тиббий ёрдамни олишмоқда ва СРАР аппарати ёрдамида инвазив бўлмаган нафас олиш ёрдамини олишмоқда, — дея хабар беришди бошқарма вакиллари.
Шифокорларнинг сўзларига кўра, бугунги кунда асосий вазифа — болаларнинг аҳволини барқарорлаштириш, уларнинг соғайиб кетишига ва керакли вазнга эга бўлишига ёрдам беришдир. Келажакда уларнинг аҳволи барқарорлашгандан сўнг уйга юбориш режалаштирилган.
2026 йил бошидан бери Алмати перинатал марказида жами тўртта уч эгизак туғилди. Дастлабки иккита уч эгизак январь ва февраль ойларида туғилган.
Эслатиб ўтамиз, Туркистонда 41 ёшли аёл уч эгизак туғди.