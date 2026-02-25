Алматида 40 нафар Ўзбекистон фуқароси мамлакатдан депортация қилинди
ALMATY. Кazinform – Алматида миграция қонунчилигини бузганликлари учун Ўзбекистон Республикасининг 40 нафар фуқароси мамлакатдан чиқариб юборилади.
Улар Қозоғистон Республикасининг Ўзбекистон Республикаси билан чегарасига махсус автобусларда олиб кетилди.
– Биз миграция қонунчилигига риоя қилинишини ва чет эл фуқароларининг шаҳримизда қонуний яшашини назорат қиламиз. Аниқланган шахслар миграция тартиб-қоидаларини бузганликлари сабабли қонунчиликка мувофиқ мамлакатдан чиқариб юборилди, — деди Алмати полиция бошқармаси Миграция хизмати бошқармаси бошлиғи Эркин Амантаев.
Полиция маълумотларига кўра, фуқароларни депортация қилиш амалдаги қонунчиликка мувофиқ, ҳар бир шахснинг ҳужжатлаштирилиши ва чегарага хавфсиз олиб ўтилиши назорат қилинган ҳолда амалга оширилди.
Эслатиб ўтамиз, депортация қилинган ўзбек муҳожирлари ватанига қайтиш харажатларини тўлашлари шарт.