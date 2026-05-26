Алматида 15 000 қиз одам папилломаси вирусига қарши эмланди
ALMATY. Кazinform — Алматида одам папилломаси вирусига (HPV) қарши эмлаш ишлари олиб борилмоқда.
Алмати онкология маркази директори ўринбосари Райхан Болатбекованинг сўзларига кўра, кампания бошланганидан бери 11-13 ёшдаги 15 398 қиз эмланган. Улардан 2024 йилда 5077 қиз эмланган, ўтган йили эса 7544 қиз эмланди. Жорий йилнинг январь-май ойларида яна 2777 қиз эмланган.
— Алматида вакцинадан жиддий ножўя таъсирлар билан рўйхатга олинган бирорта ҳам одам йўқ. Бу қўлланилаётган вакцинанинг тўлиқ хавфсиз эканлигидан далолат бериши мумкин, — деди Райхан Болатбекова.
Унинг сўзларига кўра, 2026ь йил май ойида Қозоғистонда 14 ёшдан 17 ёшгача, 11 ой ва 29 кунлик ўсмир қизларни қўшимча эмлаш ишлари расман бошланди. Эмлаш ота-оналар ёки қонуний вакилларининг ёзма розилиги билан ихтиёрий равишда амалга оширилади. Эмлашлар мактаблар, коллежлар ва минтақавий клиникаларнинг тиббий кабинетларида ташкил этилади.
Мутахассис шунингдек, вакцина бепуштликка олиб келиши ҳақидаги маълумотлар ёлғон эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, вакцинада тирик вирус йўқ ва касалликни келтириб чиқармайди.
— HPV вакцинаси бепуштликка олиб келиши ҳақидаги фикр илмий жиҳатдан ёлғон маълумотлар билан рад этилади. Аксинча, вакцина репродуктив саломатликни сақлашга ёрдам беради, бачадон бўйни саратонидан ҳимоя қилади, — деб тушунтирди Райхан Болатбекова.
Алмати онкология марказининг маълумотларига кўра, скрининг дастурлари ва профилактикасининг кўпайиши туфайли шаҳарда бачадон бўйни саратони ва саратонгача бўлган ҳолатларни эрта аниқлаш даражаси ошди. Шаҳарда ҳар йили 90 мингдан ортиқ аёл бачадон бўйни саратонини эрта аниқлаш учун скринингдан ўтади. 2025 йилда ушбу ташхис қўйилган 179 бемор рўйхатга олинган, уларнинг 60% дан ортиғида касаллик дастлабки босқичда аниқланган.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик онкологлар саратонни адаптив терапия ёрдамида даволаш учун СИни жорий этади.