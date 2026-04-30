Алмати шаҳрини кўкаламзорлаштириш учун махсус кўчатхона қурилади
ALMATY. Кazinform – Алмати шаҳар ҳокимлигида шаҳарнинг кўкаламзорлаштириш тизимини такомиллаштириш ва ўз кўчатхонасини яратиш масаласи бўйича йиғилиш бўлиб ўтди.
Шаҳар ҳокимлиги маълумотларига кўра, мегаполисда қурилиш ва ободонлаштириш суръати туфайли кўчатларга йиллик талаб 1,4 миллиондан ошади. Бунга дарахтлар ва буталар экиш, шунингдек, кўкаламзорлаштиришни тиклаш ишлари киради.
— Ҳозирда Алматида махсус кўчатхонанинг йўқлиги ташқи етказиб берувчиларга қарамликни кучайтиради, бу кўчатларнинг нархи ва сифатига таъсир қилади. Шаҳар ҳокими ўзининг кўчатхона базасини шакллантириш кўкаламзорлаштириш соҳасини барқарорлаштириш ва шаҳар муҳити сифатини яхшилашда муҳим стратегик қадам эканлигини таъкидлади, — деб хабар берди ҳокимлик.
Лойиҳа доирасида шаҳарнинг жанубий қисмидаги бир нечта ҳудудларда кўчатхоналарни жойлаштириш режалаштирилган. Бундан ташқари, ҳудудни кенгайтириш имконияти ўрганилмоқда. Бу Алматига иқлимга мослаштирилган кўчатларни етиштириш ва импортга қарамликни камайтириш имконини беради.
Замонавий қишлоқ хўжалиги технологияларини жорий этиш масаласи ҳам кўриб чиқилмоқда. Хусусан, йилига 1 миллион тупгача кўчат етиштириш имконини берадиган микроклонал кўпайтириш лабораториясини яратиш режалаштирилган.
— Учрашув давомида хорижий инвесторлар лойиҳага қизиқиш билдираётгани маълум бўлди. Ҳозирда ҳамкорлик механизмлари ва инвестицияларни жалб қилиш йўллари кўриб чиқилмоқда, — деб аниқлик киритди ҳокимлик.
