Алмати Сеул метросидаги Eastar Jet реклама кампаниясида тақдим этилди
ASTANА. Кazinform — 2026 йил май ойидан бошлаб Жанубий Кореянинг Eastar Jet авиакомпанияси томонидан амалга оширилаётган халқаро реклама кампанияси доирасида Сеул метросида Visit Almaty бренди тақдим этилди, деб хабар беради Алмати ҳокимлиги матбуот хизмати.
Алмати рекламаси Gimpo Airport Station бекатида жойлаштирилди. Бу Сеулдаги энг йирик транспорт марказларидан бири бўлиб, ҳар куни ички ва халқаро йўналишларда минглаб йўловчиларга хизмат кўрсатади.
— Лойиҳа Eastar Jet авиакомпанияси кўмагида бепул амалга оширилди ва Жанубий Корея бозорида Алматининг туризм салоҳиятини тарғиб қилишга қаратилган қўшма маркетинг стратегиясининг муҳим қисмига айланди, — дейилади хабарда.
Ҳозирда Жанубий Корея Алмати учун устувор халқаро сайёҳлик бозорларидан бири ҳисобланади. 2025 йил натижаларига кўра, шаҳарга Жанубий Кореядан 23,2 мингдан ортиқ сайёҳ ташриф буюрган. Бу кўрсаткич кореялик саёҳатчилар орасида Алматига қизиқишнинг барқарор ўсиб бораётганидан далолат беради.
Сеулнинг халқаро транспорт инфратузилмасида Visit Almaty брендини тарғиб қилиш Алматининг халқаро миқёсдаги кўринишини оширади ва шаҳарнинг Марказий Осиёдаги етакчи сайёҳлик йўналишларидан бири сифатидаги обрўсини мустаҳкамлайди.
