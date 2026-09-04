Алмати аҳолиси бир йил ичида қайта ишлаш учун 700 тонна кийим-кечак ўтказди
ALMATY. Кazinform — Алмати шаҳрида 2025 йилда «FABRIQA» лойиҳаси доирасида тахминан 700 тонна тўқимачилик маҳсулотлари йиғилди.
Лойиҳа муаллифи Денис Лекомцев «FABRIQA» нинг мақсади — Алматида тўқимачилик маҳсулотларини йиғиш, саралаш ва қайта ишлаш эканлигини таъкидлади. Ишлаб чиқариш 2025 йил февраль ойида грантларсиз, хусусий инвестициялар ҳисобига ишга туширилди. Шаҳарда кийимларни йиғиш учун алоҳида контейнерлар тармоғи, омбор, саралаш ва ишлаб чиқариш корхоналари фаолият юритмоқда.
Унинг сўзларига кўра, бир ярим йиллик тажриба шуни кўрсатдики, Алмати аҳолиси кераксиз кийимларни қайта ишлаш учун топширишга тайёр.
— Баъзи контейнерлар бўшатилгандан кейин уч-етти соат ичида яна тўлдириларди. Бизда кийимларни йиғишга вақт бўлмасди. Бир ярим йил давомида аҳоли кийимларни олиб келишдан тўхтамади. Аксинча, улар бокслар ҳақида қанчалик кўп билсалар, шунча тез тўла бошладилар. Менимча, бу Алматидаги чиқиндилар муаммосига оид энг яхши янгиликлардан бири: шаҳарда онгли истеъмол маданияти шаклланган, уларга шунчаки чиқиндиларни қаерга олиб боришни кўрсатиш ва йўналиш бериш керак, — деди Денис Лекомцев.
Унинг сўзларига кўра, чиқиндиларни саралаш мажмуаларида қоғоз, шиша, металл ва пластмасса одатда ажратилади, тўқимачилик эса сараланмайди. Шунинг учун энг самарали ёндашув кийимларни дарҳол турар жой бинолари яқинида алоҳида йиғишдир.
— Асосий вазифа — нарсаларни қайта ишлаш эмас, балки уларни қайта ишлатиш ва иложи борича узоқроқ вақт давомида ишлатишдир. Қайта ишлаш — охирги чора. Шунинг учун ҳам бугунги кунда иккиламчи дўконларни ривожлантириш, алмаштириш ва таъмирлаш жуда муҳим, — деди лойиҳа муаллифи.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистоннинг йирик шаҳарларида чиқиндиларни қайта ишлаш заводларини қуриш режалаштирилмоқда.