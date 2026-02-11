Алмати 2025 йилда туризм рекордини ўрнатди
ALMATY. Kazinform – 2025 йилда Алматига сайёҳлар оқимининг ўсиши кузатилди, деб хабар беради Kazinform.
Йилнинг дастлабки тўққиз ойида шаҳарга қарийб 1,87 миллион киши ташриф буюрган. Бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 8 фоизга кўп. Улардан 563 мингдан ортиғи хорижий сайёҳлар, яна 1,3 миллиони эса маҳаллий сайёҳлар эди.
Шаҳар туризм бошқармаси маълумотларига кўра, соҳага инвестициялар ҳам 39,4 фоизга ўсиб, 198,8 миллиард тенгега етди. Хусусий инвестициялар ҳисобидан Алматида 941 хонали меҳмонхоналар, ётоқхоналар ва дам олиш масканлари каби 48 та янги сайёҳлик маскани очилди.
Bloomberg маълумотларига кўра, ўтган йили Алмати дунёнинг энг яхши 25 шаҳри қаторига кирган. Booking.com маълумотларига кўра Марказий Осиёдаги энг тез ривожланаётган 10 та сайёҳлик йўналишлари қаторига кирди. CNN ва The Telegraph мегаполисни минтақанинг асосий сайёҳлик марказларидан бири деб атади.
Ташриф буюрувчиларга қулайлик яратиш мақсадида 110 та жой учун аудио гидлар яратилди, 27 500 та ахборот брошюраси нашр этилди ва шаҳарнинг асосий диққатга сазовор жойларининг бешта тактил модели яратилди.