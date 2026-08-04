Alibaba ўз тарихидаги энг кучли сунъий интеллект моделини тақдим этди
ASTANА. Кazinform — Хитойнинг Alibaba компанияси Qwen3.8-Max тил моделининг янги авлодини тақдим этди. Ишлаб чиқувчиларнинг фикрига кўра, у узоқ вақт давомида дастурлаш, мантиқий таҳлил қилиш ва автоном вазифаларни бажариш қобилияти билан ажралиб туради, деб хабар беради Xinhua.
Янги версия Qwen модель линиясидаги энг кенг қамровли янгиланиш бўлди. Унинг ҳажми 2,4 триллион параметрни ташкил этади ва 1 миллион токенгача бўлган контекст ойнасини қўллаб-қувватлайди.
Мустақил Arena платформасига кўра, Qwen моделлари дунёдаги энг самарали йирик тил моделлари қаторига киради.
Ишлаб чиқувчиларнинг фикрига кўра, Qwen3.8-Max автоном дастурлаш соҳасида сезиларли даражада яхшиланди. Модель узоқ вақт давомида инсон аралашувисиз мураккаб вазифаларни бажариши ва иш пайтида мустақил равишда қарор қабул қилиши мумкин.
Синов давомида сунъий интеллектга нолдан бошлаб ўзини ўзи ривожлантирадиган ақлли агент тизимини яратиш вазифаси юклатилди. Натижада фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазалари, ҳамжамиятнинг энг яхши амалиётлари ва моделнинг ўз синовлари натижаларини бирлаштирган Loop Engineering фреймворки пайдо бўлди.
Код яратиш, синовдан ўтказиш, олдиндан кўриш ва журнал таҳлилидан сўнг, тизим oh-my-cli деб номланган очиқ агент тизимини ишлаб чиқди. Лойиҳа GitHub платформасида очиқ кодли сифатида нашр этилди.
Хитой компаниялари сунъий интеллект технологияларини жадал ривожлантиришда давом этмоқда. Июль ойида Moonshot AI стартапи 2,8 триллион параметрга эга Kimi K3 моделини тақдим этди. Компания маълумотларига кўра, бу параметрлар сони бўйича дунёдаги энг катта очиқ кодли сунъий интеллект моделидир.
Экспертларнинг фикрига кўра, хитойлик ишлаб чиқувчилар тобора кўпроқ очиқ кодли сунъий интеллект моделларига устунлик беришмоқда. Бундай ёндашув технологияларнинг жадал ривожланишига ҳисса қўшади ва уларнинг глобал бозорда қўлланилишини кенгайтиради.
Эслатиб ўтамиз, Хитой Starlinkни бир неча дақиқада ўчириб қўйишга қодир микротўлқинларни ошкор қилди.