Александр Шевченко Австралиядаги турнирнинг чорак финалига йўл олди

Қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда дунёнинг 55-ракеткаси, венгриялик Мартон Фучовичга тўқнаш келди.

Фучович фаворит деб ҳисобланган эди, аммо Шевченко биринчи сетда ғалаба қозонди – 6:3. Қийин кечган иккинчи сетда А. Шевченко тай-брейкда ўзининг устунлигини кўрсатди – 7:6 (8:6).

1 соат 43 дақиқа давом этган ўйинда Шевченко 10 та брейк-пойнтдан 1 тасини ва 9 та эйсдан фойдаланди. Фучович 7 та эйс ишлатди, аммо 3 та брейк-пойнтни фойдалана олмади.

Александр Шевченко ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 36-ракеткаси, француз Уго Умбер билан рақобатлашади.

Эслатиб ўтамиз, Александр Шевченко Аделаида турнирида кучли рақибини камбэк эвазига мағлуб этди.