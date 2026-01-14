OZ
    Александр Шевченко Австралиядаги турнирнинг чорак финалига йўл олди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 104-ракеткаси Александр Шевченко сенсация яратди ва Аделаида (Австралия) АТP 250 турнирининг чорак финалига йўл олди.

    Шевченко
    Фото: ҚР МОҚ

    Қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда дунёнинг 55-ракеткаси, венгриялик Мартон Фучовичга тўқнаш келди.

    Фучович фаворит деб ҳисобланган эди, аммо Шевченко биринчи сетда ғалаба қозонди – 6:3. Қийин кечган иккинчи сетда А. Шевченко тай-брейкда ўзининг устунлигини кўрсатди – 7:6 (8:6).

    1 соат 43 дақиқа давом этган ўйинда Шевченко 10 та брейк-пойнтдан 1 тасини ва 9 та эйсдан фойдаланди. Фучович 7 та эйс ишлатди, аммо 3 та брейк-пойнтни фойдалана олмади.

    Александр Шевченко ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 36-ракеткаси, француз Уго Умбер билан рақобатлашади.

    Эслатиб ўтамиз, Александр Шевченко Аделаида турнирида кучли рақибини камбэк эвазига мағлуб этди.

