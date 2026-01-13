Александр Шевченко Аделаида турнирида кучли рақибини камбэк эвазига мағлуб этди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 104-ракеткаси Александр Шевченко Аделаида (Австралия) АТP 250 турнирининг иккинчи босқичига йўл олди.
Мусобақани саралаш босқичларидан бошлаган қозоғистонлик теннисчи биринчи босқичда тажрибали 33 ёшли босниялик, дунё рейтингида 66-ўриндаги Дамир Жумҳурга рақиб бўлди.
Биринчи сетда босниялик спортчи 6:4 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Кейин Шевченко ўйинни ўз қўлига олди ва камбэк қилди - 6:4, 7:5.
Тахминан икки ярим соат давом этган кескин ўйинда А. Шевченко 10 та брейк-пойнтдан 6 тасини, шунингдек, 7 та эйсни қўлга киритди. Жумҳур 1 та эйс, 5 та брейк (9 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Александр Шевченко чорак финалга чиқиш учун дунёнинг 55-ракеткаси, венгриялик Мартон Фучович ёки 78-ўриндаги америкалик Итан Куин ўйини ғолиби билан тўқнаш келади.
Эслатиб ўтамиз, Александр Шевченко Аделаида турнирида иккинчи ғалабасини қўлга киритди.