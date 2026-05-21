Александр Бублик Женева турнирининг чорак финалига йўл олди
ASTANA. Kazinform — Яккалик баҳсларда Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Александр Бублик Швейцарияда ўтаётган тупроқ кортдаги ATP 250 турнирини муваффақиятли бошлади. Бу ҳақда ҚТФ матбуот хизмати маълум қилди.
Иккинчи босқичда жаҳон рейтингида 10-ўринда турган миллий терма жамоа етакчиси литвалик Эдас Бутвилас (ATP рейтингида 253-ўрин) билан маҳорат куч синашди. Теннисчиларнинг ўзаро илк учрашуви икки сетда 6:4, 6:3 ҳисобида ҳамюртимиз фойдасига якунланди. Кортдаги баҳс 1 соат 20 дақиқа давом этди.
Энди Бублик Женевадаги турнирнинг ярим финалига чиқиш учун француз Артур Риндеркнех билан рақобатлашади.
Эслатиб ўтамиз, Римдаги Мастерс турниридан сўнг Александр Бублик яккалик баҳсларида дунёнинг энг яхши 10 теннисчиси қаторига қайтди.