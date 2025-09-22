OZ
    11:10, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Александр Бублик Хитойдаги турнирнинг ярим финалида ўйнайди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 19-ракеткаси Александр Бублик Ханчжоу (Хитой) АТP 250 турнирининг ярим финалига йўл олди.

    Бублик
    Фото: Sports.kz

    Турнирнинг 3-ракеткаси сифатида рўйхатдан ўтган қозоғистонлик теннисчи чорак финалда АТР рейтингида 99-ўринни эгаллаб турган чехиялик Далибор Сврчина билан тўқнаш келди.

    Бублик рақибини осонликча мағлуб этди - 6:1, 6:1.

    Бир соатдан камроқ вақт ичида Бублик 6 та эйс ва 12 та брейк-пойнтдан 5 тасини ишлатишга муваффақ бўлди.

    Александр Бублик финалга чиқиш учун 196-ўриндаги хитойлик У Ибин билан беллашади.

    У чорак финалда дунёнинг 18-ракеткаси, россиялик Даниил Медведевни мағлуб этди - 5:7, 7:6 (7:5), 6:4.

    Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева жаҳон рейтингида кўтарилди.

