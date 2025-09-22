11:10, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5
Александр Бублик Хитойдаги турнирнинг ярим финалида ўйнайди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 19-ракеткаси Александр Бублик Ханчжоу (Хитой) АТP 250 турнирининг ярим финалига йўл олди.
Турнирнинг 3-ракеткаси сифатида рўйхатдан ўтган қозоғистонлик теннисчи чорак финалда АТР рейтингида 99-ўринни эгаллаб турган чехиялик Далибор Сврчина билан тўқнаш келди.
Бублик рақибини осонликча мағлуб этди - 6:1, 6:1.
Бир соатдан камроқ вақт ичида Бублик 6 та эйс ва 12 та брейк-пойнтдан 5 тасини ишлатишга муваффақ бўлди.
Александр Бублик финалга чиқиш учун 196-ўриндаги хитойлик У Ибин билан беллашади.
У чорак финалда дунёнинг 18-ракеткаси, россиялик Даниил Медведевни мағлуб этди - 5:7, 7:6 (7:5), 6:4.
Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева жаҳон рейтингида кўтарилди.