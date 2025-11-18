Александр Бублик 2025 йилги мавсумни рекорд даражадаги даромад билан якунлади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчи Александр Бублик мавсумни молиявий рекорд билан якунлади, деб хабар беради Kazinform агентлиги Sports.kzга таяниб.
АТР расмий сайтида Қозоғистоннинг энг яхши теннисчисининг ўтган мавсумдаги ютуқлари ҳақида маълумотлар эълон қилинди. Хусусан, Бублик ушбу АТР мавсумида 2 905 991 доллар (тахминан 1,5 миллиард тенге) даромад олди, бу унинг учун рекорд бўлиб, унинг умумий фаолиятидаги даромадини 10 646 354 долларга (5,5 миллиард тенге) етказди. Йил охирида у АТР рейтингида 11-ўринга кўтарилди, бу унинг фаолиятидаги энг юқори ўрин.
2025 йилда Бублик тўртта турнирда ғолиб чиқди ва фаолияти давомида саккизта унвонни қўлга киритди.
Спортчи 2016 йил ноябрь ойида Қозоғистон фуқаролигини олди. Бунгача у Россия байроғи остида мусобақаларда қатнашган.