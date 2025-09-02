15:51, 02 Сентябрь 2025 | GMT +5
«Alatau City» шаҳрига алоҳида мақом берилади
ASTANA. Kazinform – Президент «Alatau City» шаҳрига алоҳида мақом берилишини маълум қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари, шунингдек, Си Цзиньпин билан учрашувда ядровий соҳадаги ҳамкорлик атрофлича муҳокама этилгани ва келажакда Транскаспий халқаро транспорт йўналиши орқали юк ташиш ҳажмини 10 миллион тоннага етказиш ниятида эканликларини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ва Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгаши Бош вазирининг биринчи ўринбосари, Хитой Коммунистик партияси Марказий қўмитаси Сиёсий бюроси Доимий қўмитаси аъзоси Дин Сюэсян иштирокида Қозоғистон-Хитой ишбилармонлар кенгашининг 8-йиғилиши бошланган эди.