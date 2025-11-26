OZ
    17:10, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Алан Қурманғалиев ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг 1/4 финалига чиқди

    ASTANА. Каzinform — Қозоғистонлик Алан Қурманғалиев Клуж-Напоке (Руминия) шаҳрида бўлиб ўтаётган ёшлар ўртасидаги стол тенниси бўйича жаҳон чемпионатининг ярим финалига йўлланма олиш учун курашади.

    Алан Қурманғалиев
    Фото: ҚР МОҚ

    Спортчи Миср вакили Хана Года билан биргаликда аралаш жуфтлик баҳсларида чорак финалга йўл олди. Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, улар 1/8 финалда япониялик Казуки Ёшияма/Юна Оджио жуфтлигини мағлуб этиб, ўйинни 3:2 ҳисобида якунладилар.

    Чорак финалда Қурманғалиев ва Года хитойлик Ли Хэчэн/Цинь Юйсюань жуфтлигига қарши ўйнайдилар.

    Шуни таъкидлаш керакки, Алан Курмангалиев 19 ёшгача бўлганлар тоифасида иштирок этади.

    Эслатиб ўтамиз, Алан Қурманғалиевнинг рақиблари маълум бўлгани ҳақида ёзган эдик.

    Бекабат Узаков
