17:10, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5
Алан Қурманғалиев ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг 1/4 финалига чиқди
ASTANА. Каzinform — Қозоғистонлик Алан Қурманғалиев Клуж-Напоке (Руминия) шаҳрида бўлиб ўтаётган ёшлар ўртасидаги стол тенниси бўйича жаҳон чемпионатининг ярим финалига йўлланма олиш учун курашади.
Спортчи Миср вакили Хана Года билан биргаликда аралаш жуфтлик баҳсларида чорак финалга йўл олди. Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, улар 1/8 финалда япониялик Казуки Ёшияма/Юна Оджио жуфтлигини мағлуб этиб, ўйинни 3:2 ҳисобида якунладилар.
Чорак финалда Қурманғалиев ва Года хитойлик Ли Хэчэн/Цинь Юйсюань жуфтлигига қарши ўйнайдилар.
Шуни таъкидлаш керакки, Алан Курмангалиев 19 ёшгача бўлганлар тоифасида иштирок этади.
Эслатиб ўтамиз, Алан Қурманғалиевнинг рақиблари маълум бўлгани ҳақида ёзган эдик.