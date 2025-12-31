Ақтўбеда алкоголсиз ичимликлар ишлаб чиқариш заводи қурилади
ASTANA. Kazinform — Лойиҳани амалга ошириш ҳудудда 120 дан ортиқ янги иш ўринларини яратиш имконини беради. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Президентнинг ишлаб чиқариш саноатини ривожлантириш ва инвестицияларни жалб этиш бўйича кўрсатмаларини амалга ошириш доирасида Ҳукумат Ақтўбе вилоятида алкоголсиз ичимликлар заводини қуриш бўйича келишув лойиҳасини тасдиқлади.
Тегишли қарор ҚР Бош вазири Олжас Бектенов томонидан имзоланди. Лойиҳа инвестори “Кока-Кола Алмати Боттлерс” МЧЖ ҳисобланади.
«Янги ишлаб чиқариш мажмуасига йўналтирилган инвестицияларнинг умумий ҳажми 41,9 миллиард тенгени ташкил этади, лойиҳавий қувват йилига 280 миллион литр маҳсулотни ташкил этади. Корхона халқаро стандартларга жавоб берадиган экологик тоза чиқиндиларни бошқариш тизимларига эга илғор технологиялар билан жиҳозланади. Бу заводнинг мамлакатнинг барқарор саноат экотизимига интеграциялашувини таъминлайди», — дейилади хабарда.
Лойиҳани амалга ошириш минтақада 120 дан ортиқ янги иш ўринларини яратади. Завод қурилиши 2026 йилда бошланади.