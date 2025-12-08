OZ
Тренд:
    10:48, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ақтўбе вилоятида ўзбекистонликлар бўлган автобус ағдарилди ва 5 киши ҳалок бўлди

    AQTÖBE. Кazinform – Бахтсиз ҳодиса 7 декабрь куни соат 08:40 атрофида Самара-Чимкент автомагистралида содир бўлган.

    ЙТҲ
    Фото: Шарқий Қозоғистон вилояти ПД

    Улғайсин қишлоғи яқинида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисасида беш йўловчи ҳалок бўлди.

    – Ҳайдовчи Қорабутоқ қишлоғидан Қизилўрда вилоятига йўл олганида, Айтекеби туманидаги Улғайсин қишлоғи яқинида автобус ағдарилиб кетди. Автобусда Пермь-Тошкент йўналишида ҳаракатланаётган 49 нафар Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлган. Беш йўловчи воқеа жойида ҳалок бўлди, 11 йўловчи турли жароҳатлар билан Айтекеби туман касалхонасига ётқизилди, — деб хабар берди вилоят ПД матбуот хизмати.

    Ҳозирда бахтсиз ҳодиса бўйича судгача суриштирув ишлари бошланди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Россиядаги ЙТҲда ўзбекистонликлар ҳалок бўлгани ҳақида хабар берган эдик.

