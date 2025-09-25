Ақтаулик шифокорлар янги туғилган чақалоқдан 18 сантиметрлик ўсимтани олиб ташлашди
AQTAU. Kazinform – Манғистау вилояти она ва бола марказида жуда кам учрайдиган “тератома” ташхиси билан чақалоқ дунёга келди. Унинг тос суягида 18 сантиметрлик ўсимта бўлган.
Бу маҳаллий шифокорлар тажрибасида мисли кўрилмаган воқеа бўлди. Бироқ мутахассислар янги туғилган чақалоққа операция ўтказиб, ўсимтани олиб ташлашди.
“Ҳозирда боланинг аҳволи яхши. Унинг ҳаётига ҳеч қандай хавф йўқ. У ва онаси уйга чиқарилди. Бу ёш онанинг бешинчи ҳомиладорлиги. Унга ҳомиладорликнинг 20-ҳафтасида боланинг тос суягида ўсимта борлигини айтишган. Дастлаб, сезарен режалаштирилган эди. Бироқ, аёл ҳомиладорликнинг 38-ҳафтасида туғруқ бошланган ва табиий равишда туғган”, - дейди болалар жарроҳи Айбек Ғубайдуллаев.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, "тератома" хомилалик ривожланиш даврида юзага келадиган жуда кам учрайдиган ўсимтадир.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Алматилик шифокорлар янги туғилган чақалоқдан 1 кг оғирликдаги ўсимтани олиб ташлашган эди.