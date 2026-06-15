Ақтауда Президент телерадиокомплексининг "Хроникадан - болашаққа" номли кинолекторийси ўтказилди
ASTANA. Kazinform - Манғистау вилоятининг марказида «Тамшы» ҳужжатли фильми намойиш этилди. Унда Каспий денгизини ва унинг ноёб эндемик тури - Каспий тюленини ҳимоя қилиш учун курашаётган экологик кўнгиллилар ҳақида ҳикоя қилинади, деб хабар беради Kazinform.
«Тамшы» фильми БМТ томонидан Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ташаббуси билан эълон қилинган Халқаро волонтёрлар йили доирасида ишлаб чиқарилган.
Вилоят маслиҳати доимий қўмитаси раиси Мақсат Рзаханов бундай лойиҳаларнинг муҳимлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳужжатли фильмлар томошабинларга мамлакатда содир бўлаётган муҳим воқеаларни янги нуқтаи назардан кўриш имконини беради.
Фильмнинг бош қаҳрамонлари - Манғистау вилоятидан келган кўнгиллилар Данияр Акимжанов ва Бахитгул Омирханқизи ҳам намойишда иштирок этишди.
Данияр Каспий денгизи бўйидаги Баутино қишлоғида туғилган. Унинг болалиги денгиз билан боғлиқ эди — унинг кенг ҳудудлари, туз ҳиди ва тўлқинларнинг шовқини.
"Каспийнинг ҳозирги аҳволи жиддий ташвиш уйғотади. Менинг хаёлимдан доимо: “Биз унга қандай ёрдам бера оламиз?” деган фикр кетмайди. Бу йўналишда биз ваколатли органлар билан ҳамкорликда иш олиб бормоқдамиз. Табиат яратган барча нарсаларга ғамхўрлик қилишимиз керак. Денгиз жонзотлари, қушлар ва бошқа ҳайвонларни муҳофаза қилиш — барчамизнинг умумий вазифамиз. Каспий экотизимини сақлаб қолиш учун биз соҳил бўйида ҳашарлар ўтказамиз ва денгиз тубини чиқиндилардан тозалаймиз. Шунингдек, оролларда экологик акциялар ташкил этами", - дейди волонтёр.
"Эколидер" волонтёрлар клуби раҳбари, мустақил эколог ва кўнгилли Бахитгул Омирханқизи ёшлар билан қирғоқни тозалаш, тюленларни муҳофаза қилиш ҳамда атроф-муҳитни ўрганиш ишларида иштирок этади. Клуб аъзолари Қоракўл кўлида оққушлар ва фламинголарни кузатиб, санаб чиқадилар, шунингдек, сув таркибини ҳам тадқиқ қилади.
"Мен ўз олдимга атайлаб кўнгилли бўлиш мақсадини қўймаганман. Балки буни қалб амри деб аташ мумкин. Табиатим шундай. Қозоғистон тоза бўлиши керак. Қаерда бўлмайин, тозаликни тарғиб этишга ва болаларни ҳам шунга ўргатишга ҳаракат қиламан", - дейди Бахитгул Омирханқизи.
Бугунги кунда фаолларнинг ташаббуслари энг юқори даражада қўллаб-қувватланмоқда — Конституцияда волонтёрлик фаолияти рағбатлантирилади.
«Нега биз ушбу фильмни суратга олдик? Жорий йилда Қасим-Жомарт Тоқаев ташаббуси билан Бирлашган Миллатлар Ташкилоти бутун дунё бўйлаб Волонтёрлар йилини эълон қилди. Айнан шу нуқтаи назардан биз Қозоғистонда Каспий денгизини асрашга беғараз ёрдам бераётган инсонлар мавзусига мурожаат қилдик. Бу фақат муайян инсонлар ҳақидаги ҳикоя эмас, балки фуқаролик масъулияти ва инсонпарварлик миллий ғоянинг ажралмас қисмига айланаётганининг далилидир, — деди ҚР Президенти Телерадиокомплекси Ҳужжатли фильмлар марказининг бош продюсери Одилбек Қуламан.
Фильмнинг номи ҳам чуқур маъно касб этади. Бир томчи кичик ва аҳамиятсиздек туюлиши мумкин, бироқ минглаб томчилар бирлашиб денгизни ҳосил қилади. Худди шундай, волонтёрларнинг ҳар бир ҳаракати ва ҳар бир ташаббуси Каспийни муҳофаза қилиш йўлидаги умумий саъй-ҳаракатнинг бир қисмига айланади.
«Тамшы» ҳеч кимни бефарқ қолдирмади. Намойишдан сўнг, томошабинлар фильмда волонтёрларнинг Каспий денгизи муаммоларига муносабати ва табиат олдидаги масъулияти самимий ва ҳақиқий тарзда тасвирланганини таъкидладилар.
"Фильм менда катта таассурот қолдирди. Каспийнинг ҳолати, тюленларнинг тақдири ва уларга ғамхўрлик қилувчи кўнгиллиларнинг иши мени ўйлашга мажбур қилди. Баъзан ҳатто кичик бир ҳаракат ҳам табиатни муҳофаза қилишга улкан ҳисса қўшиши мумкинлигини тушунасиз", - дейди Ақтау шаҳрида яшовчи Назжан Сарсенбай.
Кинолектория дастурига киритилган иккинчи фильм "Aral" бўлди. Бу Орол денгизи ва унинг балиқчилик саноати билан узвий боғлиқ бўлган кекса балиқчи Кунтуған Турғинбаевнинг ҳикояси. Президентимизнинг кўмаги туфайли Орол денгизи аста-секин тикланмоқда.
Эслатиб ўтамиз, "Хроникадан - болашаққа" номли кенг кўламли кинолекторийси Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплексининг 30 йиллиги шарафига ўтказилмоқда. 21 май куни Астанада бошланган ушбу йирик таълим лойиҳаси Қизилўрда, Туркистон, Чимкент ва Тараз шаҳарларига ташриф буюрган. Ҳозирда у Ақтау, Атирау, Орал ва Ақтобе шаҳарларини ўз ичига олган ғарбий йўналишни очмоқда.
Ақтаудан сўнг, Республика кинолекторийси Атирау, Оралк, Ақтўбе, Ўскемен, Семей, Павлодар, Петропавл, Қостанай, Жезқазған, Қарағанди, Кўкшетау, Талдиқорған ва Қонаев шаҳарларига давом этади. Лойиҳа 25 сентябрда Алматида якунланади.
Фильмларга кириш бепул.