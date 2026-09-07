АҚШнинг Эронга қарши денгиз блокадаси: 92 та кеманинг йўналиши ўзгартирилди
ASTANA. Kazinform – АҚШ Қуролли кучлари Эронга қарши денгиз блокадаси доирасида 92 та савдо кемасининг йўналиши ўзгартирилгани, яна учта кема фойдаланишдан чиқарилганини маълум қилди, деб хабар беради Anadolu агентлиги.
АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) Эронга қарши денгиз блокадаси ҳақидаги баёнотни X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида эълон қилди.
Баёнотда 6 сентябрь ҳолатига кўра, Эронга қарши денгиз блокадаси доирасида 92 та савдо кемасининг йўналиши ўзгартирилгани айтилган. Шунингдек, учта кема «фойдаланишдан чиқарилган», яна учта кема эса «талабларга риоя этилишини таъминлаш мақсадида» текширилган.
CENTCOM эълон қилган маълумотларда, шунингдек, АҚШ Ҳаво кучларининг F-35A русумли яширин қирувчи самолёти ҳудуддаги денгиз сувларини патруллик қилаётгани қайд этилган.
Бундан аввал АҚШ Қуролли кучлари Эрон минтақадаги американинг икки ҳарбий кемасига ҳужум қилганидан сўнг, Ислом инқилоби қўриқчилари корпусининг учта танкерини йўқ қилганини маълум қилган эди.
Шунингдек, Ислом инқилоби қўриқчилари корпусининг ҳарбий-денгиз кучлари Ҳормуз бўғозида американинг ҳарбий учувчисиз сув усти аппаратига ҳужум қилган.