    АҚШдан Ўзбекистонга 19,2 минг нафар турист келган

    TASHKENT. Kazinform- Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-июль ойларида жами 19,2 минг нафар АҚШ фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    турист в аэропорту
    Фото: pixabay

    “Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3,3 минг нафарга ёки 20,6 % га ошган”, - дейилади хабарда.

    Жорий йилнинг 7 ойида Ўзбекистонга ташриф буюрган АҚШ фуқаролари сафар мақсадлари бўйича қуйидагича:

    саёҳат – 15 468 нафар;

    хизмат юзасидан – 1 832 нафар;

    қариндошларни йўқлаш – 1 544 нафар;

    ўқиш – 254 нафар;

    тижорат – 81 нафар;

    даволаниш –11 нафар.

