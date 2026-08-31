АҚШдаги паркда отишма: полиция ходими ҳалок бўлди, яна бири яраланди
ASTANA. Kazinform - Жанубий Каролина штатидаги Колумбия шаҳрида жойлашган паркда отишма содир бўлди. Ҳодиса оқибатида бир полиция ходими ҳалок бўлди, яна бир ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими яраланди. Бу ҳақда шаҳар полиция департаменти раҳбари Уильям «Скип» Холбрук маълум қилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Синьхуага таяниб.
Уильям Холбрукнинг сўзларига кўра, гумонланувчи ҳам ҳалок бўлган.
Унинг таъкидлашича, полиция ҳаётий жанжал ҳақидаги чақирувдан сўнг воқеа жойига етиб келган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тергов ишлари олиб борилаётган пайтда маҳаллий аҳолидан воқеа содир бўлган ҳудудга бормасликни сўраган.
Аввалроқ АҚШнинг Лексингтон шаҳрида оммавий отишма содир бўлгани хабар қилинган эди. Ҳодиса оқибатида бир киши ҳалок бўлган, яна тўрт киши яраланган.