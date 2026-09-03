АҚШда туғилган болаларга фуқаролик бериш: суд Трамп фармонини бекор қилди
ASTANA. Kazinform — АҚШ федерал суди Президент Дональд Трампнинг мамлакат ҳудудида туғилган болаларга автоматик равишда фуқаролик бериш ҳуқуқини чекловчи янги фармони кучга киришини вақтинча тўхтатди, деб хабар беради Reuters.
Мэриленд штати федерал судьяси Дебора Бордман бундай қарорни муҳожирлар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи ташкилотларнинг аризаси асосида қабул қилди. Бунга қадар АҚШ Олий суди Трампнинг 2025 йилдаги худди шундай фармонини Конституциянинг 14-тўғрилашига зид деб топган эди.
Ушбу қарордан сўнг Трамп 6 августда янги фармонни имзолади. У, биринчи навбатда, фарзандига АҚШ фуқаролигини олиш мақсадида туғиш учун мамлакатга келадиган хорижликларга қаратилган. Шунингдек, айрим бошқа тоифадаги хорижлик ота-оналарнинг фарзандларига фуқаролик беришни чеклаш ҳам кўзда тутилган.
Судьянинг фикрича, янги фармон жамоавий даъво доирасига кирувчи болаларга нисбатан қўлланилса, Конституцияга зид бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Чунки Олий суд улар АҚШда туғилган пайтидан бошлаб фуқаро ҳисобланишини аввалроқ белгилаган.
Суд қарори Давлат департаменти, Миллий хавфсизлик вазирлиги ва Ижтимоий таъминот бошқармасига ушбу тоифадаги болаларнинг фуқаролигини тан олишдан бош тортишни тақиқлайди.
АҚШ Адлия вазирлиги янги фармоннинг қамрови аввалгисига қараганда торроқ эканини таъкидлаб, судга мурожаат қилиш ҳали эрта эканини билдирди. Бироқ судья фармон ижросини ҳозирнинг ўзида тўхтатиш зарур, деган қарорга келди.