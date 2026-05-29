АҚШда тираннозавр скелети кимошди савдосига қўйилди
ASTANA. Kazinform — Америкада 67 миллион йиллик тираннозавр скелети кимошди савдосига қўйилди. Унинг тахминий қиймати 30-40 миллион долларга баҳоланмоқда, деб хабар беради ТАСС.
Sotheby’s аукцион савдони 14 июлда ўтказишни режалаштирган.
Бу "титан калтакесаги"нинг энг тўлиқ скелетларидан бири. Унга 2021 йилда икки оёқли йиртқичнинг қазилма қолдиқларини топган Жанубий Дакоталик фермер Гари "Гус" Ликинг шарафига "Гус" лақабини берган.
2024 йилда Citadel хедж-фонди асосчиси Кен Гриффин Нью-Йоркдаги Sotheby’s аукционида Apex лақабли стегозавр скелетини рекорд даражадаги 44,6 миллион долларга сотиб олди. Дастлаб бу лот 4 миллион доллардан 6 миллион долларгача баҳоланган эди. Apex ҳозирда Нью-Йоркдаги Америка табиий тарих музейида намойиш этилмоқда.
Аукционда сотилган биринчи динозавр скелети ҳам тираннозаврга тегишли эди. Аукцион 1997 йилда Sotheby’s томонидан ўтказилган ва топилган "энг тўлиқ" тираннозавр суяклари "Сью" деб номланган. У палеонтолог Сюзан Хендриксон шарафига номланган. Скелет 1990 йил апрель ойида Жанубий Дакотадаги ранчода топилган.