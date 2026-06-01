АҚШда экспериментал саратон вакцинаси баъзи беморларнинг дардига даво бўлди
ASTANА. Кazinform — АҚШда экспериментал саратон вакцинаси "амивантамаб" синов давомида баъзи беморларнинг касалликларидан тузалишига олиб келди, деб хабар беради БелТА.
— "Амивантамаб"ни қабул қилиш бош ва бўйиннинг скуамоз ҳужайрали карциномаси билан оғриган, илгари иммунотерапия ва кимётерапия билан даволанган беморларга барқарор ижобий таъсир кўрсатди. Тасдиқланган жавобларнинг умумий ҳажми 42% ни ташкил қилади. Беморларнинг учдан бир қисмидан кўпроғи тўлиқ ижобий жавоб олди, — дейилади Johnson& Johnson пресс-релизида.
Шуни таъкидлаш керакки, вакцина бўйича тадқиқотда 102 бемор иштирок этди. Препарат касалликнинг қайталаниши ёки анъанавий даволанишга мос келмайдиган янги метастазлари бўлган беморларда қўлланилди.
"Амивантамаб" инъекцияларидан сўнг, беморларнинг учдан бир қисмидан кўпроғида ўсмалар камайди. 15 беморда ўсмалар бутунлай йўқ қилинди.
Шунингдек, ушбу инъекция ўпка саратони билан оғриган беморларда ижобий натижалар кўрсатгани ҳақида хабар берилган.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик ўқувчи сунъий интеллект ёрдамида саратон касаллигини аниқлаш тизимини ихтиро қилди.