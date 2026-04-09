АҚШда болани тарбиялашга 300 000 доллардан ортиқ маблағ сарфланади
ASTANА. Кazinform – АҚШда 18 ёшгача бўлган болани тарбиялаш харажатлари 300 000 доллардан ошди, бу 2025 йилга нисбатан тахминан 2%га кўп, деб хабар беради Кazinform агентлигининг Вашингтондаги мухбири.
CBS News хабарига кўра, LendingTreeнинг янги ҳисоб-китобларига кўра, 2026 йилда ҳар бир бола учун харажатлар 303 418 долларни ёки йилига ўртача 16 857 долларни ташкил этади.
Ҳисоб-китоб АҚШда ўртача йиллик даромади тахминан 100 000 доллар бўлган турмуш қурган жуфтликнинг одатий харажатларига асосланган бўлиб, солиқ имтиёзларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Таҳлил бола 18 ёшга тўлганда тугаши сабабли, ота-оналар учун яна бир катта харажат бўлган коллеж харажатлари ҳисобга олинмайди. Қўшма Штатларда коллежнинг ўртача нархи йилига тахминан 38 000 долларни ташкил этишини ҳисобга олсак, бу умумий харажатларга яна 152 000 доллар қўшиши мумкин.
Америкалик оилалар болаларни тарбиялашда молиявий қийинчиликларга дуч келмоқдалар. Февраль ойида ўтказилган CBS News сўровномасига кўра, респондентларнинг 77 фоизи болани тарбиялаш аввалги авлодларга қараганда ҳозир қийинроқ деб ҳисоблашади.
Бунинг катта қисми ҳудудий аҳамиятга эга эканлиги таъкидланди. Учта штатда — Аляска, Канзас ва Монтанада харажатлар ўтган йилга нисбатан 20% дан кўпроққа ошди ва Гавайи болани тарбиялаш учун энг қиммат штат ҳисобланади: LendingTree оилалар 2026 йилда 412 661 доллар сарфлашлари кераклигини башорат қилмоқда.
Бироқ, 2024 йилда америкалик оиланинг ўртача даромади 83 730 долларни ташкил этганини ҳисобга олсак, болани туғилишдан битирувгача тарбиялашнинг умумий қиймати сезиларли даражада ошди. Zillow маълумотларига кўра, болани тарбиялаш харажатлари ҳозирда Қўшма Штатлардаги уйнинг ўртача нархига яқинлашмоқда, бу 31 январь ҳолатига кўра 356 000 долларни ташкил этган.
