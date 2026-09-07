АҚШда Boeing 767 самолёти ҳалокати натижасида беш киши вафот этди
ASTANA. Kazinform – АҚШнинг Флорида штатидаги Майами халқаро аэропортида Amazon Prime Air компаниясининг рейсини амалга оширишга тайёрланаётган Boeing 767 юк самолёти учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетиши оқибатида камида беш киши ҳалок бўлди, деб хабар беради BBC.
Яна бир неча киши жароҳат олган ва шифохонага етказилган. АҚШ Транспорт вазири Шон Даффининг айтишича, ҳодисани АҚШ Федерал авиация маъмурияти (FAA) текширмоқда.
“Беш кишининг ҳалок бўлгани ва яна беш кишининг жароҳат олганини биламиз”, — деди Майами-Дейд округи раҳбари Даниэлла Левин-Кава ҳодиса юзасидан ўтказилган матбуот анжуманида.
«FAA тергов ўтказиш учун ўз инспекторларини юборди», — деб хабар беради X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Шон Даффи.
Унинг айтишича, Amazon компаниясига тегишли юк Boeing самолёти учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетган Майами аэропортида парвозларни амалга ошириш вақтинча тақиқланган.
Вазир йўловчилар узоқ давом этадиган кечикишларга дуч келиши мумкинлигидан огоҳлантирди.