АҚШда бачадондаги ҳомилада Spina bifidaни даволашнинг янги усули кашф этилди
ASTANА. Кazinform — АҚШда ўтказилган биринчи клиник тадқиқот шуни кўрсатдики, ҳомиладорлик пайтида плацентадан ҳомиланинг орқа миясига илдиз ҳужайраларини қўллаш умуртқа поғонаси ёриғи — Spina bifidaнинг оғир шакли билан туғилиши мумкин бўлган болаларнинг аҳволини яхшилаши мумкин.
Тадқиқотга АҚШдаги Дейвис шаҳридаги Калифорния университетининг фетал ва неонатал жарроҳлик бўйича мутахассиси Диана Фармер раҳбарлик қилди. Тадқиқотда олтита ҳомиладор аёл иштирок этди. Улар орасида уларнинг фарзандларига миеломенингоцел ташхиси қўйилди. Бу Spina bifidaнинг энг оғир шакли бўлиб, у фалаж ва мия шикастланишига олиб келиши мумкин.
Операциялар ҳомиладорликнинг 24-25 ҳафтасида амалга оширилди. Шифокорлар донор плаценталардан илдиз ҳужайраларини тўғридан-тўғри ҳомиланинг очиқ орқа миясига юборишди. Операциялар пайтида ҳеч қандай асоратлар қайд этилмади. Болалар тахминан 34 ҳафтада туғилган. Чақалоқларда инфекция, орқа мия суюқлиги оқиши ёки ўсма белгилари йўқ эди.
Бундан ташқари, барча янги туғилган чақалоқларда энг хавфли асоратлардан бири миянинг орқа қисмининг бўйнига силжиши бўлиб, бу одатда орқа мия суюқлигининг айланишини бузади.
Бироқ, Мельбурндаги Қироллик аёллар касалхонасининг фетал тиббиёт бўйича мутахассиси Клэр Уайтхед янги даволаш усулларини ўрганишда эҳтиёт бўлиш зарурлигини таъкидлади.
Умуртқа поғонасидаги нуқсонни бартараф этиш учун жарроҳлик амалиёти ҳали ҳам ҳомилада ўтказилади. Аммо Фармернинг айтишича, бундай операциядан кейин ҳам болаларнинг тахминан 60 фоизи мустақил равишда юра олмайди. Қўйлар устида ўтказилган аввалги тажрибалар шуни кўрсатдики, жарроҳлик ва илдиз ҳужайраларининг комбинацияси ҳайвонларга туриш ва юриш имконини берган.
Олимларнинг таъкидлашича, бу усул тўлиқ самарали ёки йўқлигини айтиш учун ҳали эрта. Унинг хавфсизлиги ва узоқ муддатли натижалари исботланиши керак. Яна 29 та ҳомиладор аёл иштирок этган кенгайтирилган тадқиқот аллақачон тасдиқланган.
Мақоланинг инглиз тилидаги оригинал нусхасини бу ерда ўқиш мумкин.