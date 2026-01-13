АҚШда 15 000 га яқин ҳамшира иш ташлади
ASTANА. Кazinform — АҚШнинг Нью-Йорк шаҳридаги 15 000 га яқин ҳамшира касалхоналар билан янги меҳнат шартномаси бўйича музокараларда ҳеч қандай тараққиёт йўқлиги сабабли иш ташлаш эълон қилди, деб хабар беради Аnadolu.
Нью-Йорк штати ҳамширалар касаба уюшмаси (NYSNA) учта йирик касалхонадан 15 000 га яқин ходим иш ташлашга қўшилганини маълум қилди. Музокаралар давомида томонлар ўртасида бир қатор масалалар бўйича келишмовчиликлар юзага келди.
Ҳамширалар маҳаллий вақт билан соат 6:00 да Mount Sinai касалхонасида ва унинг иккита филиалида, шунингдек, NewYork-Presbyterian касалхонаси ва Montefiore тиббиёт марказида ишларини тўхтатдилар.
Иш ташлаш бир вақтнинг ўзида бир нечта тиббиёт муассасаларида ўтказилган бўлса-да, ҳар бир касалхона касаба уюшмаси билан алоҳида музокаралар олиб бормоқда. Сўнгги кунларда шаҳардаги баъзи касалхоналар келишувларга эришдилар ва иш ташлашнинг олдини олдилар.
Касалхона раҳбарияти иш ташлаш пайтида тиббий хизматларнинг узлуксизлигини таъминлаш учун вақтинчалик ҳамшираларни ёллашини эълон қилди.
Ҳозир оғир грипп мавсуми бошланганлиги сабабли, иш ташлаш соғлиқни сақлаш тизимига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги ҳақида хавотирлар мавжуд. Шу муносабат билан баъзи беморлар бошқа касалхоналарга юборилиши, баъзи тиббий муолажалар кечиктирилиши ёки шошилинч тиббий ёрдам бошқа марказларга йўналтирилиши мумкин.
Шунингдек, бу вазият иш ташлашда иштирок этмаётган шаҳар касалхоналарига қўшимча босим ўтказиши мумкин.
Можаронинг асосий сабаблари ходимлар етишмаслиги ва меҳнат хавфсизлиги
Ҳамшираларнинг талаблари касалхонага қараб фарқ қилса-да, асосий муаммолар ходимлар етишмаслиги ва меҳнат хавфсизлигидир. Касаба уюшмаси вакилларининг айтишича, ҳамширалар иш билан банд ва касалхоналарда сунъий интеллектдан фойдаланишни чеклашни талаб қилмоқдалар.
Ҳамширалар шунингдек, иш жойида хавфсизлик чораларини кучайтиришни сўрашмоқда. Бошқа томондан, касалхона маъмурияти ходимлар етишмаслигини бартараф этиш учун ишлар олиб борилаётганини, аммо касаба уюшмаси талаблари жуда қиммат эканлигини даъво қилмоқда.
Шуни таъкидлаш керакки, Нью-Йоркдаги сўнгги йирик ҳамшираларнинг иш ташлаши 2023 йилда Mount Sinai касалхонаси ва Montefiore тиббиёт марказида бўлиб ўтган. Уч кунлик иш ташлаш натижасида уч йил ичида иш ҳақини 19 фоизга оширишни назарда тутувчи келишувга эришилди.
Бироқ, томонлар ўртасида ушбу келишув бўйича ходимлар сонини кўпайтириш мажбуриятлари қанчалик самарали амалга оширилаётгани борасида ҳали ҳам келишмовчиликлар мавжуд.
