АҚШ ва Эрон музокаралари фонида Brent нефтининг нархи 4% дан кўпроқ тушди
ASTANА. Кazinform – АҚШ ва Эрон музокаралари ва Вашингтоннинг вазиятни юмшатиш истаги ҳақидаги баёнотидан сўнг, глобал нефть нархи кескин пасайди, деб хабар беради Kazinform.
Эрталабки савдолар давомида Brent нефтининг нархи 4,4% га пасайиб, бир баррель учун 82,08 долларни ташкил этди. WТI нефтининг нархи бир ҳафтадан кўпроқ вақт ичида биринчи марта бир баррель учун 80 доллардан пастга тушди.
Шу фонда АҚШ фонд бозоридаги савдолар аралаш натижалар билан якунланди. Инвесторлар яримўтказгич ишлаб чиқрадиган компаниялар ва сунъий интеллект ишлаб чиқувчилари акцияларида ўсишни қайд этишди, бу эса молиявий кўрсаткичлари юқори, аммо акция нархида сезиларли ўсиш кузатилмаган компанияларга инвестицияларини кўпайтирди.
S&Р 500 индекси 15,60 пунктга ёки 0,2% га ўсиб, 7 428,78 пунктга етди. Dow Jones саноат ўртача кўрсаткичи 537,24 пунктга ёки 1 фоизга ўсиб, 52 747,32 пунктга етди. Nasdaq Composite индекси 55,17 пунктга ёки 0,2 фоизга пасайиб, 24 876,91 га етди.
Бозор иштирокчилари энди 29 июль куни АҚШ Федерал резерв тизимининг навбатдаги йиғилишини кутмоқдалар.
Фьючерс бозорининг тахминларига кўра, инвесторлар регулятор асосий фоиз ставкасини ўзгаришсиз қолдиришини кутишмоқда. Бироқ, бозорнинг бир қисми бу йил охирига қадар яна бир марта ставка кўтарилиши мумкинлигини истисно қилмайди.
Эслатиб ўтамиз, 27 июль куни Эрон ва АҚШ ўртасидаги можаронинг юмшаши туфайли жаҳонда нефть нархлари сезиларли даражада пасайди.