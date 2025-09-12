АҚШ ва Буюк Британия пўлат тарифлари бўйича музокараларни давом эттирди
ASTANA. Kazinform – Буюк Британия ва АҚШ вакиллари президент Дональд Трампнинг Буюк Британияга давлат ташрифи олдидан пўлат божлари бўйича мулоқотни қайта бошлади, деб хабар беради ТАСС.
Нашрнинг ёзишича, бир неча ой давомида тўхтаб қолган музокаралар яқинда қайта бошланган. Манбалардан бирига кўра, Буюк Британия “аниқ натижага эришмоқчи”, чунки келишувлар устида ишлаш “илғор босқичда” тўхтаб қолган.
Жорий йил май ойида шартнома тузиш нияти бир неча бор эълон қилинган эди. 8 майда Трамп АҚШ ва Буюк Британия ўртасида янги савдо келишуви тузилгани ҳақида эълон қилди, бироқ ўша пайтда пўлат тарифлари масаласи очиқлигича қолди. 26 июнда Лондон пўлат маҳсулотларини стратегик аҳамиятга эга ресурслар рўйхатига киритишни режалаштираётгани маълум бўлди.
