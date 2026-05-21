АҚШ Рауль Кастро ва яна бешта Куба фуқаросини айбламоқда
ASTANА. Кazinform – АҚШ расмийлари Кубанинг собиқ президенти Рауль Кастро ва яна бешта кубаликни расман айблади, деб хабар беради BBC.
Айбловлар 1996 йилда гуманитар ташкилотга тегишли иккита самолётнинг уриб туширилиши билан боғлиқ ҳолда қўзғатилган иш доирасида эълон қилинди. Ўшанда тўрт киши ҳалок бўлган.
АҚШ бош прокурори вазифасини бажарувчи Тодд Бланч Майамида бўлиб ўтган матбуот анжуманида Рауль Кастро тинч аҳолини ўлдиришга қаратилган фитнада иштирок этганликда айбланаётганини айтди.
— Биз унинг ихтиёрий равишда келишини ёки бошқа жойга кўчирилишини ва қамоққа олинишини кутамиз, — деди Тодд Бланч.
BBC хабарига кўра, 1996 йилда Куба қирувчи самолётлари Brothers to the Rescue гуманитар ташкилотига тегишли иккита самолётни уриб туширган. Ўша пайтда Рауль Кастро Кубанинг Қуролли кучлар вазири бўлиб ишлаган.
АҚШ томони уни самолётларнинг йўқ қилинишида ва тўрт кишининг ўлдирилишида иштирок этганликда айбламоқда.
Самолётларни уриб туширган ҳаво кучлари учувчилари каби яна бешта кубалик фуқаро ҳам айбланмоқда.
Агар Рауль Кастро айбдор деб топилса, умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилиниши мумкин.
Куба президенти Мигель Диас-Канель Х ижтимоий тармоғидаги постида айбловларни "бемаъни" ва "сиёсий мотивга эга" деб атади.
— Бу — ҳеч қандай қонуний асосга эга бўлмаган сиёсий қарор. Унинг мақсади — АҚШнинг Кубага қарши ҳарбий ҳаракатларини оқлаш учун уйдирма айбловлар арсеналини тўлдириш, — деб ёзди у.
АҚШ президенти Дональд Трамп ҳукумат қарорини қўллаб-қувватлашини айтди. Бироқ, у вазиятни кескинлаштиришга ҳожат йўқлигини айтди.
— Менимча, буни жуда муҳим лаҳза деб ҳисоблайман. Аммо кескинлик кучаймайди. Менимча, бунга ҳеч қандай эҳтиёж йўқ, — деди Трамп журналистларга.
