АҚШ президенти Дональд Трампнинг рейтинги 33% гача пасайди
ASTANA. Kazinform — АҚШ президенти Дональд Трампнинг рейтинги Эронга қарши ҳарбий ҳаракатлар туфайли кескин пасайиб кетди, деб хабар беради Kazinformнинг Вашингтондаги мухбири.
Амхерстдаги Массачусетс университети томонидан ўтказилган тадқиқотга кўра, респондентларнинг атиги 33 фоизи президентнинг иш фаолиятини маъқуллашини маълум қилган. The Hill нашрнинг хабар беришича, 62 фоизи унинг фаолиятини маъқулламайди ва 53 фоизи "қатъиян маъқулламайди".
Яқин Шарқдаги можарога келсак, респондентларнинг атиги 29 фоизи Трампнинг Эронга зарба бериш қарорини қўллаб-қувватлашини маълум қилган. 63 фоизи унинг бу йўналишдаги ҳаракатларини маъқулламайди.
Бундан ташқари, янги сўровномада иштирок этган респондентлар Трампнинг инфляцияга қарши курашдаги фаолиятини ҳам заиф деб баҳолаган. Сўровномада иштирок этганларнинг атиги 24 фоизи президент бу масалани самарали ҳал қиляпти деб ҳисоблаган, 71 фоизи эса унинг ишини «ёмон» ёки «жуда ёмон» деб баҳолаган.
Амхерстдаги Массачусетс университети томонидан ўтказилган сўровномада 20-25 март кунлари оралиғида 1000 киши иштирок этган. Хатолик даражаси тахминан 3,5 фоиз пунктни ташкил этади.
Аввалроқ, февраль ойида Трампнинг маъқуллаш рейтинги 39 фоизни ташкил этгани хабар берилган эди.