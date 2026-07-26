АҚШ олимлари қаҳванинг қаришни секинлаштиришдаги потенциал фойдаларини тушунтирдилар
ASTANА. Кazinform — АҚШдаги Texas A&M University олимлари қаҳвадаги баъзи моддалар ҳужайраларни яллиғланиш ва шикастланишдан ҳимоя қилувчи табиий механизмни фаоллаштириши мумкин деган хулосага келишди.
Тадқиқот натижалари Nutrients илмий журналида чоп этилди. Олимлар қаҳвадаги баъзи бирикмалар NR4A1 рецепторлари билан ўзаро таъсир қилишини аниқладилар. Бу оқсил ҳужайра стрессини, яллиғланиш жараёнларини, метаболизмни ва тўқималарнинг регенерациясини тартибга солишда иштирок этади.
Лаборатория тажрибаларида қаҳвадаги баъзи моддалар ҳужайра шикастланишини камайтирди ва саратон ҳужайраларининг ўсишини секинлаштирди. Бироқ, тадқиқотчилар NR4A1 оқсилини олиб ташлаганларида, бу таъсир кузатилмади. Бу қаҳванинг ҳимоя таъсири айнан шу оқсил орқали қўзғатилиши мумкинлигини кўрсатади.
Олимларнинг фикрига кўра, ҳужайраларга энг кучли таъсир кўрсатадиган моддалар қаҳва донларида топилган полифеноллардир. Улардан бири — кофеин кислотаси. Кофеин шунингдек, NR4A1 оқсилига боғланади, аммо унинг таъсири анча заиф эди.
Тадқиқот муаллифларидан бири Стивен Сейфнинг сўзларига кўра, қаҳванинг узоқ вақтдан бери маълум бўлган фойдали хусусиятларининг бир қисми унинг организмни стресс туфайли келиб чиқадиган зарарлардан ҳимоя қилувчи оқсилга таъсири билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Бироқ, олимлар бу натижалар ҳақида шошилинч хулосалар чиқармасликка чақирмоқдалар. Тадқиқот фақат лаборатория ҳужайраларида ўтказилди, одамларда эмас. Шунинг учун, бу қаҳва ичиш саратон ёки бошқа касалликларнинг олдини олишини исботламайди. Бу механизм инсон танасида ҳам худди шундай ишлайдими ёки йўқлигини аниқлаш учун қўшимча тадқиқотлар ўтказиш керак.
Эслатиб ўтамиз, шакарсиз қаҳва ўлим хавфини камайтиради.