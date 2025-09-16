АҚШ кучли жамоа бўлса-да, бизда ҳам имконият бор - Елена Рибакина
ASTANА. Кazinform – Елена Рибакина Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида Билли Жин Кинг кубоги чорак финалида АҚШ термасига қарши ўйин олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Қозоғистонлик теннисчининг сўзларига кўра, тайёргарлик яхши кетмоқда.
— Ҳар бир турнирга тайёргарлик мен учун бир хил. Америкада мен кўп ўйин ўтказдим, бу, албатта, яхши. Нью-Йоркда кичик жароҳат олдим, шу боис тикланиш учун танаффус қилишим керак эди. Биз бир неча кундан бери шу ердамиз. Ҳали икки кун бор, шунинг учун ҳаммаси жойида, - деди Рибакина.
Рақиблар ҳақида гапирар экан, теннисчи АҚШ терма жамоасининг савияси жуда юқори эканлигини айтди.
- АҚШ дунёнинг энг кучли жамоаларидан бири эканлиги аниқ. Мен Пегулага қарши кўп марта ўйнаганман. Наварро билан ҳам осон бўлмади. Албатта, жамоавий рақобатнинг ўзига хос хусусиятлари бор, босим ва психология бошқача. Бироқ, бизда ҳам имконият бор, энг яхши натижа кўрсатишга ҳаракат қиламиз, - деди Е.Рибакина.
Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева жаҳон рейтингида кўтарилди.