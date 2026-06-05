АҚШ Кубага қарши янги санкциялар жорий қилди
ASTANA. Kazinform — Вашингтон Кубага қарши санкцияларини кенгайтирди, бу Президент Мигель Диас-Канель ва Рауль Кастронинг оиласи аъзоларига таъсир кўрсатади, деб хабар беради Кazinform агентлиги DWга таяниб.
DW га кўра, АҚШ яна бир бор Кубага босимни кучайтирди. Пайшанба, 4 июнь куни Оқ уй Куба президенти Мигель Диас-Канель ва собиқ етакчи Рауль Кастро оиласининг бир нечта аъзоларига қарши иқтисодий санкциялар жорий қилди. Янги чоралар Вашингтон ва Гавана ўртасидаги муносабатларда бир неча ойдан бери давом этаётган кескинлик фонида амалга оширилмоқда.
АҚШ Давлат департаменти ўтган йилнинг июль ойида Диас-Канелга қарши санкциялар жорий этган эди. Ғазначилик департаментининг янги санкциялари нафақат президентнинг ўзига, балки унинг рафиқаси ва ўгай ўғлига ҳам таъсир қилади. Бундан ташқари, Рауль Кастронинг ўғли ва набираларидан бири санкцияларга учради.
Рауль Кастро — собиқ инқилоб етакчиси Фидель Кастронинг укаси. 95 ёшли сиёсатчи энди расмий лавозимларни эгалламайди, аммо қарорлар қабул қилишда муҳим рол ўйнайди. Ўтган ой АҚШ Рауль Кастрога қарши айбловлар қўзғатди. У 1996 йилда тўрт кишининг ҳаётига зомин бўлган иккита фуқаролик самолётининг уриб туширилишига алоқадорликда айбланмоқда.