АҚШ криптовалюталар учун янги қоидалар ишлаб чиқмоқда
ASTANА. Кazinform – АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар бўйича комиссияси (SEC) агар таклиф қилинган CLARITY қонуни Конгресс томонидан қабул қилинмаса, криптовалюталар учун ўзининг тартибга солиш тизимини яратишга тайёрлигини эълон қилди, деб хабар беради Кazinformнинг Вашингтондаги мухбири Crypto Newsга таяниб.
CLARITY қонуни (Рақамли токенлар учун аниқлик) рақамли токенлар ва криптовалюталарнинг аниқ ҳуқуқий таснифини тақдим этишга қаратилган. Қонун лойиҳаси эмитентлар ва инвесторлар учун чалкашликларни камайтириш учун аниқ таърифларни кодификация қилишга қаратилган. Агар қонун лойиҳаси муваффақиятсиз бўлса, SEC ўзининг қоидаларини ишлаб чиқади.
CLARITY қонуни муваффақиятсиз бўлган тақдирда SEC ўзининг криптовалюта қоидаларини ишлаб чиқишга тайёрлиги АҚШ рақамли активлар сиёсатида бурилиш нуқтасини белгилайди ва тез ривожланаётган криптовалюта бозорини тартибга солиш зарурлигини таъкидлайди.
Эслатиб ўтамиз, Туркия криптовалюталар устидан назоратни кучайтирди.