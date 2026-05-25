АҚШ Конго терма жамоасинининг ЖЧ-2026 да иштирок этишини тақиқлаши мумкин
ASTANA. Kazinform – Конго Демократик Республикаси терма жамоаси Эбола эпидемияси туфайли АҚШ томонидан 21 кунлик карантин жорий этилганига қарамай, 2026 йилги Жаҳон чемпионати учун машғулотлар жадвалини ўзгартирмаслигини маълум қилди, деб хабар беради Reuters.
Оқ уй Жаҳон чемпионати бўйича махсус гуруҳ ижрочи директори Эндрю Жулиани Конго делегацияси Бельгиядаги ўқув-машғулот йиғини давомида қатъий карантин режимига риоя қилиши кераклигини айтди.
Унинг сўзларига кўра, "хавфсизлик пуфаги" талабларини бузиш Қўшма Штатларга киришга рухсат берилмаслигига олиб келиши мумкин.
— Биз Конго жамоасига 11 июнь куни Хьюстонга келишдан олдин 21 кун давомида "хавфсизлик пуфаги"нинг яхлитлигини сақлашлари кераклигини аниқ айтдик. Акс ҳолда, жамоа Қўшма Штатларга кириш имкониятини йўқотиши мумкин, — деди Жулиани.
Шунга қарамай, жамоа вакиллари машғулот дастури ўзгаришсиз қолишини таъкидладилар.
Жамоа 3 июнь куни Бельгиянинг Льеж шаҳрида Дания билан ўртоқлик ўйинида, 9 июнь куни эса Испаниянинг Кадис шаҳрида Чили билан ўртоқлик ўйинида майдонга тушиши режалаштирилган.
Фақатгина ўзгариш шундаки, жамоа мухлислари билан хайрлашиш учун Киншасага режалаштирилган сафарини бекор қилди.
Жамоа вакилининг сўзларига кўра, бу қарор АҚШ уларни огоҳлантиришидан олдин қабул қилинган.
— Биз машғулотлар дастуримизни сақлаб қолдик. Ҳозирги таркибдаги ҳеч бир ўйинчи Конго Демократик Республикасида яшамайди. Ўртоқлик ўйинлари жадвалда қолади, — деди жамоа вакили.
Жамоа турнир давомида Хьюстонда жойлашади. К гуруҳининг биринчи ўйинида Конго Демократик Республикаси 17 июнь куни Португалия билан тўқнаш келади.
Кейин улар 23 июнь куни Мексиканинг Гвадалахара шаҳрида Колумбия ва 27 июнь куни Атланта шаҳрида Ўзбекистон билан ўйнайдилар.
Футболчиларнинг аксарияти ва бош мураббий Себастьян Десабр Европада истиқомат қилади. Делегациянинг бир нечта аъзолари шу ҳафта бошида Бельгиядаги ўқув-машғулот йиғини учун Конго Демократик Республикасидан келишди.
Таъкидлаш жоизки, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти Конго Демократик Республикасида тарқалган ноёб Бундибугйо Эбола штаммининг таҳдид даражасини "жуда юқори" даражага кўтарган.
Эслатиб ўтамиз, Конго терма жамоаси 52 йилдан сўнг жаҳон чемпионатига йўлланма олган эди.