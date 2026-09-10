АҚШ маъмурияти Канададан алкоголь маҳсулотларини импорт қилишни тақиқлайди
ASTANA. Kazinform — АҚШ маъмурияти Канададан алкоголь маҳсулотлари ва қатор товарларни импорт қилишни тақиқлаб, бошқа Канада маҳсулотларига бож ставкаларини оширади, деб хабар беради Euronews.
АҚШ президенти Дональд Трамп 8 сентябрда кечқурун бир қатор фармонларни имзолади. Оқ уй маълумотига кўра, бу қарор Канада томонидан Америка товарларига янги бож ставкалари жорий этилганига жавобан қабул қилинган.
Трамп фармонларига мувофиқ, 15 сентябрдан бошлаб Канададан импорт қилинадиган матраслар, моторли қайиқлар, гольф-карлар ва қатор бошқа товарларга 50 фоизлик қўшимча бож жорий этилади.
Канададан алкоголь маҳсулотларининг турли хилларини, шунингдек, зардоб каби сут маҳсулотларини импорт қилишни тақиқлаш эса 29 сентябрдан кучга киради.
Эслатиб ўтамиз, 8 сентябрда Канада томонидан Америка товарларига нисбатан жавоб тариқасидаги бож ставкалари кучга кирди. Бу Оттава ва Вашингтон ўртасидаги савдо кескинлигини янада кучайтирди.
Канаданинг янги тарифлари умумий қиймати 20 миллиард долларни ташкил этувчи АҚШ товарларини қамраб олади. Бож ставкалари 15 фоиздан 50 фоизгача белгиланган.
Янги тарифлар доирасига АҚШдан етказиб бериладиган пўлат, алюминий, пишлоқ, маиший техника, кийим-кечак, косметика ва қишлоқ хўжалиги техникаси каби кенг турдаги товарлар киритилган.