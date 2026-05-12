АҚШ хантавирус билан касалланган круиз кемасидан 18 йўловчини эвакуация қилди
ASTANA. Kazinform - АҚШ расмийлари хантавирус билан касаллангани тасдиқланган круиз кемасидан 18 йўловчини эвакуация қилди ва уларни тиббий кузатувга олди.
Бу ҳақда Reuters хабар берди.
АҚШ Соғлиқни сақлаш ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги маълумотларига кўра, йўловчилар АҚШга олиб келинган ва карантинга олинган.
Расмий маълумотларга кўра, 16 киши Небраска университети тиббиёт марказига ётқизилган.
Қолган иккитаси Атланта шаҳридаги тиббиёт муассасасида кузатувда.
Улардан бирида касаллик аломатлари кузатилган.
MV Hondius круиз кемаси Анд хантавирусининг тарқалиши билан боғлиқ ҳолда тилга олинмоқда.
Бу - камдан-кам ҳолларда одамдан одамга юқиши мумкин бўлган хантавирус тури.
Бироқ, мутахассислар инфекциянинг асосий ташувчиси кемирувчилар эканлигини айтди.
АҚШ соғлиқни сақлаш расмийлари аҳоли орасида вируснинг оммавий тарқалиш хавфи паст эканлигини таъкидладилар.
Чунки вирусни юқтириш учун бемор билан узоқ ва яқин алоқада бўлиш керак.
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, круиз кемасидаги етти кишига хантавирус ташхиси қўйилган.
Тиббий назорат остидаги йўловчилар 42 кунгача карантинда бўлиши мумкин.
Аввалроқ, Аргентинадан Кабо-Вердега кетаётган круиз кемасида етти киши вирусни юқтиргани ҳақида хабар берилган эди.
Улардан уч нафари вафот этди.
Бундан ташқари, Исроилда Шарқий Европадан қайтаётган йўловчида биринчи хантавирус ҳолати қайд этилди.
Аввалроқ ЖССТ MV Hondius кемасида беморлар билан алоқада бўлган одамларга 42 кунлик карантинга риоя қилишни маслаҳат берган эди.
Кейинчалик, Франция ва АҚШга эвакуация қилинган яна икки нафар йўловчида хантавирус аниқлангани хабар қилинди.