АҚШ футбол мухлислари учун виза жараёнини соддалаштирди
ASTANA. Kazinform — Трамп маъмурияти футбол ишқибозларига АҚШ визасига аризаларни кўриб чиқишни тезлаштиришга ёрдам бериш учун FIFA Pass дастурини жорий қилди, деб хабар беради NBC News.
FIFA Pass дастури Жаҳон чемпионати чипталарини FIFA орқали сотиб олганларга интервью жараёнини тезлаштириш ва АҚШ туристик визасини олиш имконини беради.
“Агар жаҳон чемпионатига билетингиз бўлса, визани устувор тарзда расмийлаштиришингиз мумкин”, — деди FIFA президенти Жанни Инфантино душанба куни янги тизимни тушунтириш учун Овал кабинетда Трамп билан учрашганида.
Давлат котиби Марко Рубио маъмурий визани расмийлаштиришда ёрдам бериш учун бутун дунё бўйлаб 400 дан ортиқ қўшимча консуллик ходимларини жойлаштирганини ва дунё мамлакатларининг тахминан 80 фоизи фуқаролари 60 кун ичида виза олиш учун ариза топширишлари мумкинлигини эълон қилди.
Келаси йилги жаҳон чемпионатида Канада, Мексика ва АҚШда 104 та ўйин бўлиб ўтади. Трамп жаҳон чемпионатига мезбонлик қилишни ўзининг асосий устувор йўналишига айлантирди.
Аввал 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати учун 1 миллиондан ортиқ чипта сотилгани ҳақида хабар берган эдик.