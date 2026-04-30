АҚШ Европа Иттифоқи фуқароларининг биометрик маълумотларига киришни талаб қилмоқда
ASTANА. Кazinform — АҚШ кенгайтирилган чегара хавфсизлиги ҳамкорлик дастури доирасида Европа Иттифоқи мамлакатларига полиция маълумотлар базаларидан биометрик маълумотлар алмашишни таклиф қилди ва уни визасиз кириш билан боғлади, деб хабар беради DW.
Ушбу ташаббус АҚШга 90 кунгача визасиз кириш дастурида иштирок этиш шартларига тааллуқлидир.
АҚШ визасиз режимга киришни янги хавфсизлик талаблари билан боғлади. Агар 2026 йил 31 декабргача келишувга эришилмаса, Европа Иттифоқи мамлакатлари чекловларга дуч келиши мумкин.
Европа Комиссияси муддатни тасдиқлади. Бироқ, бу таклиф Европа Иттифоқи ичида тортишувларга сабаб бўлди. Европа Парламенти аъзоси Ракиель Гарсия Эрмида-ван дер Валле музокараларни тўхтатишга чақирди ва вазият Европа Иттифоқига босим ўтказаётганини айтди.
Ҳозирда полиция маълумотлар базаларини, жумладан, бармоқ излари ва юз тасвирларини алмашиш бўйича музокаралар олиб борилмоқда. Бундай маълумотлар базаларида нафақат судланган жиноятчилар, балки гумондорлар ҳақида ҳам маълумотлар мавжуд, бу эса қўшимча хавотирларни келтириб чиқаради.
Журналист ва инсон ҳуқуқлари фаоли Маттиас Монройнинг сўзларига кўра, бу амалиёт оддий фуқароларга ҳам таъсир қилиши мумкин, чунки маълумотлар базасига кириш айбни тан олишни англатмайди.
Мутахассислар маълумотлар алмашинувининг нотекислигини таъкидладилар. Қўшма Штатларда Европа маълумотлар базасига ўхшаш ягона марказлаштирилган тизим мавжуд эмас.
Ушбу ташаббус бўйича Европа Иттифоқида муҳокамалар давом этмоқда ва унинг Европа Иттифоқи фуқаролари учун ҳуқуқий ва сиёсий оқибатлари баҳоланмоқда.
