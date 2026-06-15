АҚШ-Эрон келишувидан кейин нефть нархи пасайди
ASTANA. Kazinform — Нефть нархи АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон билан келишув ва Ҳормуз бўғози очилишини эълон қилганидан кейин пасайди, деб хабар беради CNN.
Телеканал хабар беришича, нефть нархи Дональд Трамп Эрон билан келишув ҳамда АҚШнинг ушбу мамлакатга қарши денгиз блокадаси тугатилганини маълум қилганидан сўнг пасайди.
Brent русумли нефть нархи 3,9 фоизга тушиб, бир баррели тахминан 84 долларни ташкил этди. Америка нефти нархи эса 4,8 фоизга пасайиб, бир баррели қарийб 81 долларга етди. Агар нефть нархи шу даражада сақланиб қолса, бу 2026 йил 4 мартдан бери кузатилган энг паст кўрсаткич бўлади.
“Жума куни нефт нархи урушнинг биринчи ҳафтасидан бери биринчи марта бир баррель учун 90 доллардан пастга тушди. Шунга қарамай, нархлар АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳужумларидан олдин ҳали 70 доллардан пастга етмаган эди”, — деб таъкидлади нашр.
Бу борада мутахассислар нефть бозорида нефть оқимини барқарор ҳолатга келтириш учун ҳали ҳам анча кўп иш қилиниши кераклигини таъкидладилар. Бунинг учун Ҳормуз бўғозидаги вазиятни барқарорлаштириш, бўғозга кириш ва чиқишда тўсиқсиз кемалар ҳаракатини таъминлаш, Яқин Шарқда нефть ишлаб чиқаришни тиклаш, нефтнинг фавқулодда захираларини тўлдириш ҳамда зарар кўрган энергетика объектларини таъмирлаш зарур.
Нефть таҳлилчилари умумий ҳисобда нефть нархи бир муддат юқори даражада сақланиб қолишини таъкидлашмоқда. Нарx дастлаб пасайиши мумкин бўлса-да, талаб қайтадан ошиши, айниқса фавқулодда захиралар тўлдирилганидан сўнг, унинг яна тикланиши кутилмоқда.
Мутахассислар шунингдек, Яқин Шарқдаги нефть қудуқлари уруш вақтида асосан тўхтаб қолганини ва улар қайта ишга туширилгандан кейин ишлаб чиқаришни тиклаш бир неча ҳафта давом этиши мумкинлигини таъкидладилар.